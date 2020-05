Vaud

Sanctions pas exclues pour qui refusera l'école

Parents et enseignants ont peur de reprendre les cours le 11 mai. Le Canton veut privilégier le dialogue autant que possible.

Le verdict est attendu cette semaine. L'école obligatoire va-t-elle reprendre le 11 mai? Et si oui, sous quelle forme? En attendant d'en savoir plus, parents et enseignants vaudois sont inquiets. «J’aimerais bien lire les études qui ont montré que les enfants n’attrapent pas le virus et ne sont pas vecteurs», s'interroge une maman.