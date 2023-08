Royaume-Uni: Sanctions plus fortes pour ceux qui emploient des clandestins

Pour les employeurs, les pénalités vont tripler pour être portées à 45’000 livres sterling (50’000 francs) pour une première infraction et jusqu’à 60’000 livres (67’000 francs) en cas d’infractions répétées, selon un communiqué du ministère de l’Intérieur. Concernant le logement, les violations répétées des règles seront portées à 10’000 livres (11’000 francs) par logeur et 20’000 livres sterling par occupant pour des infractions répétées.

«Vital»

«Propriétaires sans scrupule et employeurs qui permettent travail et logement illégaux laissent le business model des passeurs maléfiques continuer», a-t-il ajouté. «Il n’y a aucune excuse pour ne pas effectuer les vérifications nécessaires et ceux qui sont en infraction risqueront des pénalités plus lourdes.»