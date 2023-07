Royaume-Uni: Sanctions pour les entreprises qui financent la guerre au Soudan

Le Royaume-Uni a annoncé mercredi des sanctions contre des entreprises qui fournissent financement et armes à l’armée et aux paramilitaires impliqués dans le conflit au Soudan. Ces gels d’avoirs visent des entreprises qui «alimentent le conflit au Soudan en procurant financement et armes aux milices», selon un communiqué de la diplomatie britannique. «Ces mesures strictes sur des entreprises contrôlées par les Forces armées soudanaises (FAS) et les Forces de soutien rapide (FSR) limiteront leur liberté financière en empêchant les ressortissants, entreprises et banques britanniques de traiter avec eux et mettront la pression sur les parties pour s’engager dans le processus de paix», ajoute le texte.