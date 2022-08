France : Sandrine Rousseau sur le gril après avoir genré les barbecues

De son côté, le secrétaire national d’Europe Écologie Les Verts (EELV) Julien Bayou a abondé dans le sens de sa collègue députée: «C’est très étayé. Le régime carné est plus pollueur et comme les hommes mangent plus de viande rouge et deux fois plus de charcuterie que les femmes, oui il y a une approche genrée des comportements alimentaires».