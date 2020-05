Ville de Genève

Sandrine Salerno: «Il faudra faire des arbitrages»

Présentant ses derniers comptes à la Ville de Genève, Sandrine Salerno prévient: la tâche sera rude pour le prochain Exécutif.

Sandrine Salerno a prévenu: ce degré d’investissement ne pourra vraisemblablement pas être maintenu lors de la prochaine législature. Le Conseil administratif nouvellement élu, et qui entrera en fonction en juin, devra «faire des arbitrages». La magistrate a indiqué que de nombreux travaux d’importance attendaient la commune, au rang desquels les rénovations de Cité Jonction, des barres du Seujet et de l’ensemble Hoffmann. «L’Exécutif devra se doter d’outils de pilotage et de gouvernance sur le niveau d’investissement de la collectivité. Egalement pour que le Conseil municipal puisse se prononcer en toute connaissance de cause lors du vote des crédits», a prévenu Sandrine Salerno qui indique que les projets énoncés lors de la campagne de votations induiraient de grosses dépenses.