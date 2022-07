Football: Sandy Maendly devient coordinatrice sportive du Servette FCCF

Elle intègre ainsi la commission sportive, rejoignant l’entraîneur Eric Sévérac et le directeur sportif Richard Feuz, qui explique: «Nous préparons son arrivée et sa reconversion depuis une année maintenant, et je suis convaincu que Sandy est aujourd’hui parfaitement prête à relever ce nouveau défi.»

Faire grandir Servette Chênois

La Servettienne sera chargée de faire le lien entre la direction du club, le staff technique, la première équipe et l’Académie. Celle qui a également joué en Italie (Torres CF et ASD Vérone) et en Espagne (Madrid CFF) aura également comme mission de développer le réseau de contacts du club grenat en Suisse et à l’étranger.