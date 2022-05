Scandale de la Dépakine : Sanofi devra verser 450’000 euros à une famille dont le bébé est né handicapé

Le groupe pharmaceutique français a été condamné pour la première fois dans un dossier individuel. Dans la notice de son antiépileptique, le labo aurait dû ajouter le risque d’autisme pour le fœtus.

La Dépakine est utilisée depuis 1967 dans le traitement de l’épilepsie et des troubles bipolaires. Le nombre d’enfants handicapés à cause du valproate de sodium, son principe actif, est estimé entre 15’000 et 30’000, selon plusieurs études.

Une première dans un dossier judiciaire individuel: Sanofi a été condamné en France à indemniser à hauteur de 450’000 euros une famille dont la fille, exposée à la Dépakine in utero, est née en 2005 avec des malformations. Le tribunal de Nanterre a estimé que le risque de troubles autistiques en lien avec le médicament était connu du laboratoire français, au moins en 2005, et qu’en conséquence cela devait être mentionné dans la notice. Le groupe pharmaceutique a fait appel de la décision.

Informer plus clairement

Utilisé depuis 1967 dans le traitement de l’épilepsie et des troubles bipolaires, le valproate de sodium (principe actif de la Dépakine) augmente le risque de malformations physiques et de troubles neurodéveloppementaux chez les enfants exposés dans le ventre de leur mère. Selon le jugement, Sanofi a reconnu avoir eu connaissance dès 2003 des risques en particulier neurodéveloppementaux, et il avait donc dès lors le devoir d’informer plus clairement les patients.