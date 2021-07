Genève - Sans-abri sous la pluie, «une lutte pour survivre»

Manque d’hébergement d’urgence

La problématique est d’autant plus inquiétante que les places en hébergement d’urgence sont insuffisantes à Genève. «O n reçoit trois, quatre demandes de logement par jour, mais on n’ a malheureusement pas les moyens financiers d ’y répondre. C’est pas se ulement en hiver qu’ils ont besoin d ’ aide, c’est aussi maintenant », regrette S ilvana Mastromatteo , à l’origine de l’ a ssociation La Caravane sans frontière , qui accueille actuellement une quinzaine de personnes, dans un camping à Satigny (GE) . Contacté, le Canton rappelle qu’il a débloqué 2,8 millions de francs pour mettre en place un dispositif d’hébergement d’urgence dans des hôtels, depuis décembre dernier jusqu’au mois d’octobre.

Pourtant C ausE , l’association chargée des 155 places d’accueil subventionnées par l’Etat, fait aussi état d’un manque d’espace. « La liste d’attente ne désemplit pas. Nous avons une trentaine d ’ homme s et cinq, six familles qui sont en attente . Et c’est pareil dans toutes les structures, même l’Unité mobile d’urgences sociales (UMUS) peine parfois à trouver de la place», confie la directrice. Chez elle, il faut compter entre deux semaines et un mois de dél a is avant d’obtenir une chambre.