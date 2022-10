Sans adversaire, Rishi Sunak devient Premier ministre britannique

Royaume-Uni : Sans adversaire, Rishi Sunak devient Premier ministre

Rishi Sunak va devenir le prochain Premier ministre britannique: l’ex-ministre des Finances a remporté, lundi, la course à Downing Street, après le renoncement de Boris Johnson et l’échec de son adversaire Penny Mordaunt à se qualifier. Âgé de 42 ans, ce petit-fils d’immigrés d’origine indienne, au parcours typique de l’élite britannique, entre dans l’histoire en devenant le premier non-Blanc à diriger le gouvernement du Royaume-Uni. Les 170’000 membres du Parti conservateur n’ont ainsi pas à être consultés, un processus qui aurait retardé jusqu’à vendredi l’émergence du vainqueur.

Rude tâche

La formation étant majoritaire à la Chambre des communes, Rishi Sunak devient ainsi Premier ministre, avec le défi de s’attaquer à une profonde crise sociale et tenter d’unifier une majorité que certains jugent ingérable, après douze ans au pouvoir. «Je veux redresser notre économie, unir notre parti et agir pour notre pays», a-t-il déclaré dimanche, en annonçant sa candidature sur Twitter, lors d’un intense week-end de tractations. Voulant marquer sa différence par rapport à Boris Johnson, il a promis «intégrité, professionnalisme et responsabilité».

Sévère crise économique et sociale

Rishi Sunak, l’ancien chancelier, gardien de l’orthodoxie budgétaire, a séduit une grande partie de son camp et va arriver au pouvoir dans un Royaume-Uni qui traverse une sévère crise économique et sociale, avec une inflation à plus de 10% et des grèves qui se multiplient. La situation n’a cessé de se dégrader, ces derniers mois, alors que le gouvernement était paralysé par les soubresauts successifs agitant la majorité. Elle a été encore aggravée par les errements de Liz Truss, qui ont déstabilisé les marchés et fait chuter la livre.