Asie – Sans aide et sans les femmes, l’économie afghane va s’effondrer, prévient l’ONU

Banques bloquées

Le PNUD craint l’effondrement possible de deux secteurs clé s : le système bancaire et l’énergie, ce qui plongerait ainsi le pays dans le noir. À Doha, où talibans et Américains négocient cette semaine, les premiers ont de nouveau demandé aux seconds de débloquer les fonds gelés, pour «fournir les services bancaires et de trésorerie nécessaires» à la relance économique. Washington n’a pas répondu à ces requêtes, et exhorté les talibans à respecter les droits humains et à donner aux femmes et aux filles l’accès à l’emploi et à l’éducation. Sans l’emploi féminin (20% du total), l’Afghanistan plongerait encore plus dans la crise, avec une perte de PIB de «3 à 5%».