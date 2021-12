Football – Sans bénévole, pas de «Football Manager»

La Challenge League fait partie des grandes ligues couvertes. Freshfocus

Si vous connaissez quelqu’un en deuxième ligue interrégionale, il y a de grandes chances qu’il apparaisse dans la base de données de « Football Manager » . Le jeu qui met dans la peau de l’entraîneur compte sur un réseau d’informateurs très déterminé.

En tout, 4332 fiches de footballeurs s ont remplies, mises à jour ou vérifiées chaque année en Sui s se . L’équipe technique des clubs représente quant à elle plusieurs centaines de personnes supplémentaires. « Nos chercheurs assistants se chargent normalement d’un club ou plus – en comptant l’équipe première, les M21 et les M18. Cela couvre tout, des joueurs (informations du profil, attributs, etc . ) au staff, les maillots de l’équipe et du gardien, la fréquentation des stades, les finances, etc .», explique Andreas Meier. Ce Zurichois est l’un des responsables de la base de données helvétique.

«Il n’y a aucune place pour les suppositions» Assistant recherchiste pour la base de données suisse

Tout le monde le sait: la Suisse ne compte pas les plus grandes stars du foot de la planète. Oliver Zesiger, l’autre responsable, voit des tendances globales . «Un joueur aura souvent entre 6 et 15 (ndlr: sur 20) en Suisse.» Le poste occupé par le joueur joue également un rôle. Un attaquant risque , par exemple, d’avoir une bonne note en tir et en finition. Encore une fois, le championnat définit le maximum.

Un joueur d’une précision létale contre Kriens et Wil – équipes qui ont encaissé le plus de goal s en Challenge League en ce début de championnat – ne sera pas au même rang que Suarez, Mbappé ou Kane. « On considère que 16 est une note de classe mondiale pour la Suisse » , précise encore le Biennois, qui insiste sur l’importance de laisser une certaine marge. Ses assistants le comprennent très vite, et leur système de notation s’affine à mesure qu’ils ajustent les notes chaque année. « Après douze ans, je peux dire si un joueur est surcoté ou pas » , lâche Olivier Zesiger avec un sourire. La pépite du FC Bâle, Arthur Cabral, était-elle un talent prêt à éclater? «Il était déjà bien évalué, même si nous avons revu ses statistiques à la hausse lorsqu’il a été sélectionné par le Brésil.»

Des experts partout dans le monde

L’équipe compte par exemple un Liechtensteinois vivant en Angleterre. Il a suggéré des changements pour une équipe suisse, ce qui lui a valu son entrée dans l’équipe de passionnés. Il rejoint ainsi bénévolement un système en place. S’il est toujours recommandé d’aller voir les matches en chair et en os, les moyens pour connaître l’état de forme des joueurs sont nombreux.

Les différents contributeurs nous ont admis ne pas avoir de passe-droits au sein des clubs traités. « Malheureusement , les clubs ne nous ont pas activement supportés par le passé. J’ai juste eu un contact avec le FC Bulle une fois, qui m’a aidé à mettre à jour l a fiche du club. Ce n’est pas que je n’ai pas essayé d’entrer en contact avec les membres du club, mais je n’ai eu pratiquement aucune réponse. » Il faut user d’autres passerelles. L’un des bénévoles en charge des équipes de troisième division connaît plutôt les joueurs. « J’ai l’avantage de vivre et d’étudier près des équipes dont je vérifie les informations, ce qui facilite un peu le travail. »

La diffusion des matches sur différentes plateformes, les sites statistiques comme Transfermarkt ou fupa.ch, les vidéos YouTube, les comptes rendus de match, et tant d’autres contenus pertinents pour établir des notes sont à portée. « Plus la division est basse, plus il est difficile de trouver des informations. Même en Suisse, où beaucoup de données sont sur la T oile » , précise l’un des assistants.

« Il n’y a pas de place pour les suppositions » , tranche Olivier Zesiger. Chaque date de naissance, chaque donnée est scrupuleusement vérifiée, même si de petits ajustements sont possibles. Il évoque toutefois les grandes tendances. « Football Manager » note aussi le potentiel des joueurs. « On sait que les clubs formateurs ont généralement des équipes qui ont un potentiel moyen plus élevé que les autres » , ajoute-t-il.

De là à créer des tensions politiques? « Honnêtement, peu de gens s’intéresse nt au jeu ici» , répond Olivier Zesiger. « Ce qui est une bonne chose, cela nous permet d’être libres. » Andreas Meier et lui ont parfois des retours sur une note ou l’autre, mais aucun n’a de mauvaise expérience. « Un seul joueur de première ligue a réagi sur son profil – et était assez heureux de la manière dont je l’ai décrit , lui et ses coéquipiers. Nous n’utilisons que ce qui est disponible sur internet ou dans des interviews, donc des informations publiques » , note encore l’assistant.

Passionnés avant tout

« Footballl Manager » peut compter sur plus d’une dizaine de personnes pour rassembler les données. Olivier Zesiger et Andreas Meier orchestrent le tout, d’une manière qu’ils espèrent logique. « Nous essayons de trouver la meilleure solution pour chaque chercheur assistant, vu que les « coups de main » sont rares et que nous sommes plus qu’heureux de chaque personne qui décide de nous aider » , affirme le Zurichois.