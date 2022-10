Football : Sans Benzema mais avec un Vinicius de gala, le Real Madrid enfonce Séville

Privé de leur attaquant Ballon d’Or, les Merengues ont pris la mesure de Séville (3-1) et conforté leur première place en Liga.

Quatrième victoire de suite pour le Real Madrid en Liga. AFP

Privé du Ballon d'Or Karim Benzema, touché à la cuisse gauche, le Real Madrid a quand même enfoncé le Séville FC (3-1) samedi lors de la 11e journée de Liga, et consolide sa place de leader, six longueurs devant le FC Barcelone (25 points), qui reçoit l'Athletic Bilbao dimanche (21h).

Toujours invaincu, le champion d'Espagne et d'Europe en titre a éprouvé des difficultés sans son goleador attitré, avant de dérouler, grâce à un Vinicius encore intenable. Les Madrilènes ont tôt fait de prendre les devants grâce à un superbe travail du jeune brésilien sur son aile gauche, qui a chipé un ballon à Gabriel Montiel avant de trouver Luka Modric au second poteau (6e). Montiel a pris sa revanche en deuxième période (54e), en interceptant un ballon dans les pieds de «Vini» pour lancer Erik Lamela, qui a remporté son duel contre Thibaut Courtois pour égaliser.

Mais en fin de partie, Vinicius a encore une fois parfaitement servi Lucas Vazquez (79e) pour le 2-1, puis Fede Valverde a scellé le 3-1 dans la foulée avec un pétard du droit de l'extérieur de la surface (81e).

Bernabéu en or pour Benzema

Et avant même cette victoire, le Santiago-Bernabéu avait revêtu sa plus belle robe dorée sous la pluie, samedi soir. La légende Iker Casillas est venu remettre le trophée Yachine de meilleur gardien de la saison dernière à Courtois, et Zinédine Zidane et Luka Modric, Ballons d'Or 1998 et 2018, ont remis le Ballon d'Or 2022 à Karim Benzema, qui l'a présenté au Bernabéu sous les applaudissements.

Courtois revenait enfin d'une sciatique qui l'a éloigné des terrains pendant trois semaines, et Karim Benzema, sacré lundi à Paris et qui a célébré son trophée avec un but à Elche mercredi (3-0) a été préservé pour ce match contre Séville en raison d'une «fatigue musculaire au quadriceps de la jambe gauche», révélée par le Real ce samedi matin.

Isco, qui revenait pour sa part à ce qui fut sa maison pendant près d'une décennie (2013-2022), n'a pas connu sa plus belle soirée au Bernabéu. Les hommes de Jorge Sampaoli ont cru avoir ébranlé la «Maison blanche» au retour des vestiaires, mais ont finalement été débordés en fin de match, perturbés par l'énergie des remplaçants et le bon coaching de Carlo Ancelotti. Résultat: les Sévillans continuent de flirter avec la zone rouge. Avec deux petites victoires en onze matches, les Andalous, qualifiés en Ligue des champions cette saison, sont provisoirement à deux petits points des places de relégables.

L'éclair du Rayo

Plus tôt ce samedi, le Rayo Vallecano a étrillé Cadix 5-1 dans un match complètement fou. Les hommes de la banlieue de Madrid ont su profiter des expulsions prématurées d'Iza Carcelen (42e) et de Ruben Alcaraz (61e), et ont enfilé les buts, avec notamment un doublé pour le défenseur français Florian Lejeune (63e, 89e). L'autre Français du Rayo, Randy Nteka, a lui aussi écopé d'un carton rouge direct à la 87e, cinq minutes après le but contre son camp d'Ivan Balliu, le seul rayon de lumière pour les Gaditans ce samedi.

Dans les autres rencontres de la journée, Valladolid a fait plier 1-0 la Real Sociedad, l'équipe en forme du moment, après que l'arbitre a annulé trois buts (deux aux Basques et un à Valladolid) après consultation de la VAR.

À Valence, malgré l'ouverture du score d'Edinson Cavani sur penalty (52e), les hommes de Gennaro Gattuso ont cédé 2-1 face à Majorque, qui ont répliqué par un penalty de Vedat Muriqi (66e) et un autre but de Kang-In Lee (83e).