Jonathan Bolingi et Lucas Da Cunha à la fête.

Dans une partie concernant autant la bataille pour l’Europe (Lausanne) que celle pour le maintien (Vaduz), il y avait deux manières d’appréhender le rendez-vous dominical de la Tuilière pour le LS. D’un côté, on pouvait se rassurer en constatant que le néo-promu vaudois avait chaque fois battu cette saison son compagnon d’ascension, sans jamais de surcroît encaisser le moindre but; mieux, se souvenir que Giorgio Contini, en Super League, restait sur quatre victoires d’affilée contre Vaduz en comptant celle obtenue lorsqu’il entraînait Saint-Gall.

De l’autre, on se demandait à quoi pouvait bien ressembler l’équipe surprise de 2021 dans la mesure où seul YB (32 points) a fait mieux que le club de la Principauté depuis la reprise. Avec ses 25 points déjà obtenus, Vaduz préc é dait notamment Servette (22), Lausanne (18) et Bâle (16)...

Le résultat, c’est que le visiteur n’a pas dérogé aux principes ayant fait sa réputation. Avec la mise en place d’un double rideau défensif et la présence d’un seul attaquant nominal. Simple mais efficace, les joueurs de Vaduz profitant de chaque ballon de contre pour se déployer comme des « morts de points » . Alors Lausanne est tombé dans le piège, dominant d’abord dans le vide, sans se montrer dangereux ni surtout prendre conscience du danger qu’il courait.

A la demi-heure, seule une manchette inspirée de Diaw empêchait Schmid de placer sur corner une tête victorieuse - un grand classique revisité à la quasi perfection. Soixante secondes plus tard, Gajic avait tout loisir de s’infiltrer trop facilement dans les seize mètres vaudois avant d’être crocheté par Jenz pour un penalty indiscutable. Après un premier arrêt de Diaw sur la frappe peu appuyée de Gajic et alors que le jeu avait déjà repris, la VAR alertait M. Bieri, Diaw s’étant avancé bien imprudemment avant le tir contré. Deuxième tentative, transformée cette fois-ci par le No 14.