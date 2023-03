Twitter: Sans certification payante, les «réseaux sociaux péricliteront»

«Le défi majeur ici est qu’il est très simple de créer 10’000 ou 100’000 faux comptes sur Twitter avec un seul ordinateur et une IA moderne», a expliqué Elon Musk lors d’une session de questions-réponses sur sa plateforme, la veille du basculement vers la certification payante, qui doit devenir effective le 1er avril.

«C’est pour cette raison que la vérification ne peut se faire qu’avec un numéro de téléphone et de carte bleue», a-t-il ajouté, «ma prédiction est que les soi-disant réseaux sociaux qui ne le feront pas péricliteront». L’homme d’affaires cherche également désespérément à trouver un moyen de générer des revenus pour une entreprise qui a perdu, selon lui, plus de la moitié de sa valeur depuis son rachat, pour plus de 40 milliards de dollars.