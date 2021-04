Basketball : Sans Clint Capela, les Hawks continuent leur récital

En NBA, Atlanta a dominé Miami 118-103 dans la nuit de vendredi à samedi. Brooklyn s’est de son côté emparé de la tête de la conférence Est.

Brandon Goodwin, Kevin Huerter et le collectif géorgien ont remporté contre le Heat leur 33e succès de l’exercice.

Les absences de Clint Capela (contusion du dos) et de Trae Young (entorse à la cheville gauche) n'ont pas empêché Atlanta de récolter leur 10e succès en 13 rencontres, dans la nuit de vendredi à samedi. Les coéquipiers du Genevois se sont imposés 118-103 contre Miami et confortent leur 5e place de la conférence Est, avec un bilan de 33 victoires pour 27 revers, tout comme New York, 4e.