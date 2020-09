Don d’organes : Sans décision du défunt, 60% des proches disent «non»

Pour contrer un taux de refus encore élevé en Suisse, la Fondation Swisstransplant veut attirer l’attention sur l’importance de la solidarité en cette période de pandémie.

La volonté du défunt n’est souvent pas respectée

Plus de 1400 personnes sont toujours en attente d’un organe en Suisse. L’explication réside entre autres dans le taux de refus élevé dans les entretiens avec les proches. Dans plus de la moitié des entretiens, la volonté de la personne décédée n’est pas connue car aucune décision pour ou contre le don d’organes n’a été communiquée. Pour les proches, il est très difficile de prendre une décision pour le défunt dans une telle situation et il en résulte souvent un refus. Le taux de refus de plus de 60% relevé au cours des entretiens avec les proches est l’un des plus élevés au niveau européen, et ce alors même que les sondages représentatifs montrent que 80% de la population suisse est favorable à un don d’organes. On peut donc en déduire que la volonté du défunt n’est pas respectée le plus souvent.