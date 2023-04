NHL: les affiches des play-off sont connues

Avec trois buts et un assist Nathan MacKinnon (No 29) a été l’homme du match.

Sept Suisses encore en lice

Toutes les affiches des play-off sont désormais connues et sept hockeyeurs helvétiques peuvent encore rêver de soulever la Coupe Stanley. Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler et Akira Schmid (avec New Jersey), Kevin Fiala (Los Angeles), Nino Niederreiter (Winnipeg) et Denis Malgin (Colorado) disputeront les séries, alors que Josi (Nashville), Janis Moser (Arizona) Philipp Kurashev (Chicago), Pius Suter (Detroit) et Berni (Columbus) se retrouvent en vacances.