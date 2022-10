Suisse : «Sans eau, rien ne va plus sur les alpages»

Comme le rappellent les deux organisations dans un communiqué de presse, «sans eau, rien ne va plus sur les alpages»: bétail, fromageries et buvettes d’alpage ont besoin de suffisamment d’eau propre pour vivre et bien fonctionner. Or, «le changement climatique entraîne de plus en plus de longues périodes de sécheresse et de canicule», poursuivent-elles. Résultat: des alpages qui n’avaient jamais connu de pénurie se retrouvent à sec.