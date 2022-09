Grand Genève: Sans éclairage public, la nuit a été plutôt calme 

«Je me disais bien qu’il faisait pas mal sombre», rigole un fêtard qui déambule près d’un bar bondé de Carouge (GE). À l’instar de la cité sarde, tout le Grand Genève a éteint son éclairage public dans la nuit de vendredi à samedi, dans le cadre de la 3e édition de la Nuit est Belle . Une action qui vise à lutter contre la pollution visuelle, à encourager la protection de la biodiversité et à réduire la surconsommation énergétique.

Baisse des accidents

Le communicant a relevé cependant quelques difficultés rencontrées par les forces de l’ordre. «Nous avons été appelés pour des conflits dans la rue (altercations, invectives, etc.); mais sans éclairage, c’est compliqué pour les gens d’identifier les protagonistes». Par ailleurs, la pluie de la nuit dernière couplée à l’extinction des lampadaires a aussi rendu le travail des patrouilles plus complexe, faute d’une bonne visibilité sur la chaussée.

De plus en plus de participants

Pour le reste, la Nuit est Belle convainc, visiblement: les communes sont en effet toujours plus nombreuses à y prendre part. Sur les 209 municipalités que compte le Grand Genève, 152 avaient participé à la première édition, en 2019. Après l’annulation de la manifestation suivante pour cause de Covid, 178 communes ont suivi le mouvement, l’an passé. Ce week-end, elles étaient 187.

Les organisateurs se réjouissent aussi que de plus en plus d’organisations internationales, d’institutions et d’entreprises se joignent au mouvement. Cette fois-ci, rideau sur les illuminations du Palais des Nations, de l’OMC, des HUG, de Genève Aéroport et de plusieurs enseignes de la rade, par exemple.