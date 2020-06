Festival

Sans édition en 2021, Glastonbury pourrait faire faillite

Le fondateur du giga open air britannique a dit que si l’événement ne se tenait pas l’an prochain à cause du virus, il devrait «baisser le rideau».

«Le festival doit absolument pouvoir se tenir l’an prochain sans quoi nous pourrions bien courir à la banqueroute. Ça peut aussi nous arriver à nous. Il faut que nous soyons attentifs. On ne peut pas attendre une année de plus. Sinon on devrait baisser le rideau», a soufflé Michael Eavis, 84 ans, fondateur et codirecteur de Glastonbury avec sa fille, dans le «Guardian». L’homme a précisé que, comme pour tant d’autres, les ressources financières n’étaient pas illimitées: «Même si nous en avons assez pour surnager jusqu’à l’année prochaine».