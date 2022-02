Travail : Sans enfants aussi, les femmes plus souvent adeptes du temps partiel

Dans toutes les configurations familiales, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à éviter les jobs à 100%, même si leur temps de travail global augmente constamment.

Interrogée par le « Tages-Anzeiger », la chercheuse au Centre suisse de compétences en sciences sociales Ursina Kuhn explique ces chiffres par des schémas ancrés et qui, chez les hommes, ont de la peine à évoluer, avec notamment un pourcentage d’hommes à temps partiel qui augmente très faiblement. Chez les femmes, elle estime que «dès le début, elles sont moins intéressées par un emploi à plein temps». De plus, les cas seraient nombreux où «certaines femmes réduisent leur temps de travail lorsqu’elles ont un partenaire qui gagne bien sa vie».

Pas une question de volonté

Quand un enfant arrive dans la famille, c’est toujours plus souvent les femmes qui réduisent leur taux. Pourtant, si l’on observe les évolutions globales, le taux de travail moyen des femmes a constamment progressé. Et, remarque la chercheuse, avoir un temps partiel ne saurait s’apparenter à de la flemmardise. «Si une femme travaille à 80% en Suisse, cela équivaut presque à un temps plein en France».

À noter qu’il ne faut pas non plus interpréter les chiffres comme reflétant des différences de volonté entre homme et femmes. L’institut de recherche KOF avait réalisé une étude qui montrait que, lorsqu’ils demandent une réduction du temps de travail ou lorsqu’ils cherchent un job à temps partiel, les hommes reçoivent bien plus souvent des réponses négatives que les femmes. Le conseiller national Fabien Fivaz (Vert/NE) avait d’ailleurs déposé une initiative parlementaire pour inscrire dans la loi le droit pour les jeunes parents de demander une baisse «raisonnable» du temps de travail.