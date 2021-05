Seuil de la pauvreté - «Sans Facebook, je n’aurais rien pu offrir à mon fils pour son anniversaire»

1 / 7 Jacqueline B. est une mère célibataire qui a du mal à joindre les deux bouts et doit souvent compter sur une aide extérieure. Avec trois autres bénévoles, Mara Silvestri a fondé le groupe d ’ entraide sur Facebook. Souvent, les membres du groupe Facebook n ’ ont pas assez d ’ argent pour acheter de la nourriture. Puis quelqu ’ un en achète.

«Je ne peux pas payer mes factures», «j’aurais besoin de lait et de pain pour le souper» ou «l’anniversaire de mon fils approche et je n ’ ai pas d ’ argent pour les cadeaux»: des commentaires comme ceux-ci sont nombreux sur le groupe Facebook «Hilfe mit Herz für Menschen in Not Schweiz». Au total, 7720 membres y ont cherché ou proposé leur aide depuis 2017.

Avec une collègue, la Thurgovienne Mara Silvestri a créé ce groupe pour aider les autres. «En Suisse aussi, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas bien, qui vivent tout juste au seuil de pauvreté ou même en dessous. Nous voulons qu ’ ils soient mieux lotis», déclare la femme de 39 ans. Qu ’ il s ’ agisse de nourriture ou de dons en nature, tout ce dont vous avez besoin pour vivre peut être demandé au groupe.

«J’ai encore un bon de 100 francs pour les courses», ou «mes enfants sont devenus trop grands pour leurs vêtements, quelqu ’ un en veut?» sont quelques-uns des commentaires que les aides postent dans le groupe. Environ la moitié des membres sont des personnes qui offrent du soutien. «Il y a une t rès grande solidarité. Les gens ont besoin d ’ une aide urgente et le groupe n ’ hésite pas à mettre la main à la pâte, c ’ est formidable», déclare Mara Silvestri.

De l’aide a déjà été offerte 10’376 fois

Jacqueline B . * est une personne que le groupe Facebook a pu aider à plusieurs reprises. Cette Argovienne est femme au foyer et mère célibataire. Elle doit compter sur les autres , car l ’ argent se fait rare à la fin du mois. Elle est membre depuis 2017, et selon ses propres informations, elle a fait appel à l ’ aide plus de dix fois. «Le mois dernier, j ’ ai vu quelqu ’ un proposer un bon d ’ achat de 100 francs. Cela m ’ a été utile car c ’ était l ’ anniversaire de mon fils et je n’avais plus d ’ argent pour les cadeaux ou quoi que ce soit», raconte cette femme de 44 ans.

Les membres du groupe apportent de l’aide au quotidien, mais pour se faire intégrer, il faut montrer patte blanche, comme l’explique l’administratrice du groupe: «Les membres sont sélectionnés au préalable, il faut répondre à certaines questions. Quelle est leur situation actuelle, que font-ils pour vivre?» Une démarche rendue nécessaire par la présence de rares profiteurs. Néanmoins, les expériences positives l’emportent largement sur les négatives, explique Mara Silvestri. Rien que l ’ année dernière, le groupe, qui compte, outre notre interlocutrice, trois autres administrateurs et quatre modérateurs, a pu apporter son aide à 10’376 reprises. Depuis janvier de cette année, il y aurait déjà eu 3768 assistances. Mara Silvestri peut donner un chiffre exact pour le mois d ’ avril: « À la mi-avril, en plus des dons en nature, 3200 francs en argent ont été donnés . »

«Très souvent, le groupe était la dernière branche à laquelle je pouvais m’accrocher»

Jacqueline fait partie des chanceux qui ont reçu une aide en avril. Pourtant, elle n ’ est pas tellement du genre à demander activement de l ’ aide, mais quand elle voit quelque chose, elle tente sa chance, souligne-t-elle: «J’ai eu de la chance et j ’ ai gagné le bon d ’ achat. Sans ces 100 francs, l ’ anniversaire serait tombé à l’eau . » La dernière facture du vétérinaire était trop élevée, dit-elle, et les économies de la famille étaient épuisées. L ’ argent manquait à chaque fois. «En fait, avec mes trois enfants et mes trois chats, je suis dépendante d ’ une aide tous les mois. D ’ une manière ou d ’ une autre, tu essaies de te débrouiller pour y arriver. Mais très souvent, le groupe est aussi ma dernière chance de m ’ accrocher. Vous espérez et priez pour obtenir de l’aide, c ’ est tout ce que vous pouvez faire», confie-t-elle.

Mara Silvestri est heureuse de pouvoir aider d ’ autres personnes grâce à son groupe. Même si cela implique beaucoup de travail, cette mère de trois enfants dit consacrer jusqu ’ à quatre heures par jour au groupe Facebook. «C’est plus de travail que vous ne le pensez. Cela va de la réponse aux questions à la discussion sur les coûts en passant par les conseils sur le budget», dit-elle. Mais le travail est payant pour la Thurgovienne: «Pour moi, voir les gens sourire et savoir qu ’ ils oublient leurs soucis, au moins pour un court instant, me suffi sen t amplement.»

«Le groupe Facebook aide matériellement et psychologiquement»

Ja c queline dit que le groupe lui fait du bien parce qu ’ elle a trouvé des personnes partageant les mêmes idées. «Le groupe ne m ’ aide pas seulement sur le plan matériel, mais aussi sur le plan psychologique. » Selon l ’ Argovienne, c ’ est une question de donnant-donnant. Ainsi, elle y donne également les vêtements qui sont devenus trop petits pour ses enfants.

Mara Silvestri et Jacqueline sont d ’ accord sur un point: «C’est agréable de voir qu ’ il y a encore des gens qui s ’ entraident sans aucun préjugé ni reproche.»