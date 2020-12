La valeur des clubs de NHL est à la baisse, de 2%, et ce pour la première fois au cours des deux dernières décennies. La plupart se portent encore assez bien, à l’image des New York Rangers (1,65 milliard de dollars US), Toronto Maple Leafs (1,5) et Canadiens de Montréal (1,34), les trois organisations dont la valeur est la plus élevée selon les estimations de « Forbes » . À l’autre extrémité du classement (31e place), les Arizona Coyotes ont le moins de valeur avec seulement 285 millions de dollars , selon la revue économique spécialisée.