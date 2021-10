Offensive du Conseil fédéral – «Sans forcer, et dans le respect des opinions de chacun»

«Informer, informer, informer… répondre aux questions, lever des doutes et surtout informer». Le message d’Alain Berset était clair mercredi lors de la conférence de presse du Conseil fédéral. L’offensive vaccinale de la confédération s’appuiera donc uniquement sur l’information. «Sans forcer, et dans le respect des opinions de chacun», promet le ministre de la Santé. L’idée du bon de 50 francs, proposé aux personnes qui poussent un proche à se faire vacciner, a donc été abandonnée. «C’est clair que l’idée n’était pas conventionnelle, on le sait, admet le conseiller. Mais la situation que l’on vit est exceptionnelle, et nous oblige à chercher et proposer des solutions non conventionnelles». Sourire en coin, il ajoute: «Mais ce n’était pas une surprise que l’idée ne passe pas».