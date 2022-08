Economie : «Sans hausse des salaires, il y aura des troubles sociaux et politiques»

Début septembre auront lieu les négociations salariales dans le pays. «Si les employeurs n'augmentent pas les salaires, il y aura des troubles sociaux et politiques», annonce déjà sans détours Pierre-Yves Maillard dans un entretien avec la «SonntagsZeitung», dimanche. Une exigence qu’il motive par les hausses de prix subies d’abord à cause de la pandémie de Covid-19, puis, actuellement, de la guerre en Ukraine: «Des hausses de prix comme nous n’en avons jamais vues au cours des trois dernières décennies».

Compensation totale du renchérissement

Le Vaudois exige donc une compensation intégrale du renchérissement, tout comme une augmentation réelle des salaires qui pourrait «varier selon les secteurs, dans une fourchette de 5% en moyenne. Il souligne que de premières hausses salariales montrent que c’est possible, par exemple dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration: pour faire face à la pénurie de main d’œuvre, il a déjà été convenu de compenser le renchérissement et d’augmenter les salaires mensuels minimaux jusqu’à 40 francs. «Pour le personnel de cabine d'Easyjet, les salaires seront augmentés d'au moins 7%», ajoute-t-il. Et dans le secteur de la coiffure, une augmentation de 50 francs mensuels a été décidée afin d'amortir l'inflation.