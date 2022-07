Sans Kiss, le leader de Silver Dust n’en serait pas là

Le groupe jurassien Silver Dust se produira au Club Tent dès 19h. Pour le leader, Lord Camp­bell, ce concert revêt une saveur particulière. «Jouer le même jour que Kiss, c’est un rêve qui se réalise», nous a-t-il confié. Avant de se souvenir: «Si j’ai mis un pied dans le hard rock, c’est grâce à Kiss. Je regardais des clips à la télé et me suis pris celui de «I Love It Loud» en pleine poire. Le déclic! J’ai acheté ma première guitare électrique et j’ai passé ensuite des heures et des heures à essayer de rejouer leurs morceaux».