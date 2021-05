Télécommunications - Sans la 5G, le réseau de téléphonie mobile s'effondrera bientôt

Le réseau de téléphonie mobile en Suisse a atteint ses limites, constate la SonntagsZeitung. De plus en plus d'embouteillages se produisent, avec pour conséquence davantage de lenteur dans les connexions et le chargement de pages internet ou de vidéos. Le trafic de données affecté par une qualité de réception réduite est désormais deux fois et demi plus important qu'en 2017. C’est ce que montre une nouvelle étude Sotomo.