Sans l’accord de Londres, l’Ecosse ne peut faire un autre référendum

Indépendance : Sans l’accord de Londres, l’Écosse ne peut organiser un autre référendum

Au Royaume-Uni, la Cour suprême a tranché. Après l’échec de 2014, Édimbourg espérait réorganiser un scrutin en 2023. Mais le gouvernement britannique a le dernier mot: non.

Un domaine «réservé»

En 2014, les Écossais ont déjà refusé à 55% de quitter le Royaume-Uni. Mais aux yeux des indépendantistes du SNP, au pouvoir à Édimbourg, le Brexit intervenu depuis, auquel 62% des électeurs de la province se sont opposés, change la donne. Ils souhaitent que l’Écosse réintègre l’Union européenne en tant qu’État indépendant. Mais le gouvernement central, à Londres, s’oppose fermement à tout nouveau référendum d’indépendance et considère que le vote de 2014 a clos le débat pour une génération.

Union «volontaire» mise à mal

Lors des élections locales de 2021, elle avait promis d’organiser un référendum légalement valide une fois tournée la page de la pandémie de Covid-19. Elle avait déjà dévoilé la question, «L’Écosse doit-elle être un pays indépendant?» et même la date, le 19 octobre 2023, à laquelle elle entendait organiser cette nouvelle consultation.

Mais la Cour suprême a rejeté de tels arguments, Robert Reed indiquant que le droit international en matière d’autodétermination ne s’appliquait qu’aux anciennes colonies ou à des populations opprimées par une occupation militaire, ou quand un groupe n’a pas accès à certains droits. «J’aurais préféré une autre décision, mais elle donne une réponse claire, et je pense que c’est bienvenu», a indiqué Philippa Whitford, députée SNP. «Je pense que même si de nombreux partisans de l’union vont peut-être se réjouir, ils doivent aussi comprendre que cela leur pose des questions sur la nature du Royaume-Uni. On nous dit constamment qu’il s’agit d’une union volontaire et ils doivent donc réfléchir au droit démocratique qu’ont les Écossais de choisir leur propre avenir.»