Les stars préfèrent la culotte au pantalon

La petite culotte est un sous-vêtement qui, comme son nom l’indique, est fait pour être porté sous les vêtements. Or, ces derniers mois, la tendance des sous-vêtements apparents se dessine toujours plus. Pas uniquement en lien avec le look du string visible des années 2000. Les maisons de couture et les stars misent aussi sur le fait de ne rien porter en bas.

À l’occasion du Festival international du film de Venise, l’héroïne de «The Crown», Emma Corrin, est apparue vêtue d’une simple culotte et d’un cardigan.

Non, Emma Corrin n’a pas oublié d’enfiler son pantalon avant de sortir. Il s’agit bel et bien de la tenue complète. IMAGO/ABACAPRESS

Miu Miu fait progresser la tendance

L’ensemble vert de la Britannique est signé Miu Miu. On doit la «mise à nu» de nombreuses stars et fashionistas à la marque de luxe italienne.

Tout commence au printemps 2022, lorsque la tenue d’écolière composée d’une minijupe et d’un crop top de Miu Miu, portée par Nicole Kidman sur la couverture de «Vanity Fair», devient virale. La microjupe devient alors la tendance phare de la saison printemps-été 2022. Quoi de mieux pour compléter ce look que la petite culotte estampillée Miu Miu, portée en 2022 par de nombreux influenceurs et stars dont Kendall Jenner.

Aujourd’hui, Miu Miu pousse la tendance de la culotte à l’extrême. Dans sa collection automne-hiver 2023-2024, la marque italienne ne mise plus que sur le slip. Les culottes du moment sont ornées de paillettes ou en maille raffinée, comme le modèle porté par Emma Corrin.

Comme le souligne Miucca Prada, directrice créative de Miu Miu, dans un entretien avec le magazine «Vogue», ces sous-vêtements ne sont pas destinés à être portés en dessous. «J’adore ça! Si j’étais plus jeune, je sortirais en petite culotte!» déclare-t-elle.

Des slips certes, mais de luxe

Avec l’arrivée de tendances telles que les robes transparentes, se mettre à nu est à l’ordre du jour depuis un certain temps. Des stars comme Hailey Bieber et Kendall Jenner ont déjà proposé de délaisser le pantalon au profit des collants. Du point de vue de la mode, c’est donc le moment idéal pour faire entrer en jeu le slip. Miu Miu n’est d’ailleurs pas la première marque à mettre en scène la petite culotte cette saison. Prada en fait également une tenue à part entière pour l’automne-hiver.

Sur son site, Prada présente trois modèles de slips pour hommes, stylisés sans pantalon dans le cadre de sa collection automne-hiver 2023. Prada

Mais contrairement à ce qu’affiche Prada sur son site, le slip ne se porte pas jambes nues, mais avec des collants. Chez Miu Miu, ces derniers sont opaques, de couleur et associés à des escarpins slingback.

La marque de luxe italienne Ferragamo associe le slip rouge vif à une paire de collants noirs opaques.

Chez Ferragamo, pull, slip et escarpins sont assortis. Instagram ferragamo

Chez Saint Laurent aussi, la culotte fait partie du look complet, composé de collants, de chaussures à talons et d’un manteau.

Le look qui met à l’honneur le slip n’a pas non plus échappé à Kylie Jenner. Pour le défilé printemps-été 2023 de Loewe, la reine de beauté est apparue en collants et en slip signés de la maison de couture espagnole.

Kylie Jenner portant le slip de luxe de Loewe. Instagram kyliejenner

Mais c’est Bella Hadid qui semble être la pionnière absolue de cette tendance. La mannequin portait déjà le slip comme look complet dans les rues de New York à l’automne 2022.