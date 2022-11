Jura: Sans le cigarettier, c’est le désespoir au Café du Battoir

Non, le patron du Café du Battoir à Boncourt ne s’appelle pas Jean-Bernard Prêtre, personnage inventé par les humoristes Vincent Kucholl et Vincent Veillon pour leurs émissions «52 minutes» sur RTS Un et «120 secondes» dans la matinale de La Première. Son nom? Kamal Ahmed. Depuis l’annonce de la fermeture de la fabrique de cigarettes BAT, son moral est dans ses chaussettes.

Avant la douane

Dans sa rue, juste avant la douane française, il y a des stations-service d’un côté et de l’autre un service de péripatéticiennes, vu qu’en France l’essence est souvent plus chère et la prostitution interdite. L’autre jour, il n’y avait aucun client à midi au Café du Battoir avant l’arrivée d’Yves et Sylvain. «Le vendredi soir, il n’y a plus une place de libre», rectifie le patron.