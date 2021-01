Depuis trois ans, Lee est la mascotte non officielle du FC Cham, un club de 3e division de foot suisse. On l’appelle même le «Tigre d’Eizmoos». Il assiste régulièrement aux entraînements des joueurs, mais aussi aux matches dans le stade d’Eizmoos. Il est ponctuel. À 16 heures, il est là, et les mercredis ainsi que les week-ends, il vient plus tôt. «Ce chat se sent à l’aise avec de nombreuses personnes, commente André Dommann qui suit le club. Il vient aussi à la buvette dont il est un «client» régulier.»