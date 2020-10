Seulement 1000 spectateurs ont pu assister au derby entre Bienne et Berne mardi. Mais dans une Tissot Arena presque vide, l’ambiance, forcément, était pesante et triste.

Drôle d’ambiance, à moins d’une heure du début de la rencontre entre Bienne et Berne mardi soir. Une poignée de supporters franchissent les portes de la Tissot Arena. Le silence est presque pesant. Les roulottes, qui servent nourriture et boissons devant la patinoire, sont restées fermées. La place située entre le stade de foot et le S tade de G lace, point de rencontre des fans avant les rencontres du HCB, restera désespérément vide. À l’intérieur, les 1000 chanceux (abonnés tirés au sort et sponsors à l’accès privilégié) sont éparpillés dans les gradins.

Le c œ ur n’y est pas vraiment. Hugo, abonné de longue date et donateur du HCB, d’habitude intenable et bruyant sur son siège, restera bien calme toute la soirée: « Le plus incompréhensible, c’est que tout le concept de sécurité fonctionnait très bien: les gens jouaient vraiment le jeu, les distances étaient respectées, regrette-t-il. C’est dommage, car dans une période aussi difficile, le divertissement, le sport, ce sont des choses qui font du bien au moral. Sur la glace, on sent que l’équipe n’y est pas vraiment, un peu à l’image de cette drôle d’ambiance. On a envie de les encourager, mais tout cela sonne creux. En fait, le hockey comme ça, c’est triste. »

Dans l’ascenseur, on croise le CEO du CP Berne, Marc Lüthi, et celui du HC Bienne, Daniel Villard. Les deux dirigeants, durement touchés et affectés par la décision du canton, sont en grande discussion. Ils s’interrompent quelques instants, par souci de confidentialité. Les deux clubs ont annoncé qu’ils joueraient leurs derniers matches à domicile (encore un chacun) jusqu’à la pause des équipes nationales malgré la restriction à 1000 spectateurs au maximum. La suite est floue. Les deux hommes n’ont pas la mine des grands jours.

Sur les réseaux sociaux, les messages s’entassent sur une page dédiée des fans du HC Bienne. Olivier, un autre donateur, écrit: «un match à 1000 personnes, assister à la messe du dimanche où remplir sa déclaration d’impôt, l’ambiance est la même: arrêtons cette «masque-arade», ça n‘a plus rien à voir avec du sport.»

À la pause, Sébastien, en écrasant son mégot, pense avoir trouvé la solution: « Il faut tout arrêter quelques semaines et attendre de retrouver une situation normale. Sans les fans, ça n’a pas de sens » . Cet abonné est logiquement déçu de la tournure des événements. La saison de hockey ira-t-elle seulement à son terme? « Espérons… Mais là, comme c’est parti …» , soupire-t-il.

En réduisant le nombreux de spectateurs à 1000 personnes, l’un des risques n’est-il pas que certains fans qui n’ont pas obtenu de billets s e presser dans des bars pour suivre les rencontres à la TV? « On y est en tout cas moins en sécurité que dans un stade, fulmine Sébastien. Là-bas, les gens vont être entassés sans respecter de distanciation. C’est aussi pour cela que je ne comprends pas la décision d’interdire les manifestations de plus de 1000 personnes alors que tous les concepts, jusqu’ici, ont fait leurs preuves. »

Le derby est terminé. Le HC Bienne s’est incliné 4 -3 face au rival cantonal. Le mot qui est le plus souvent revenu en tribunes, mardi soir? « Triste ». Pas le résultat, mais l’ambiance. Dans les couloirs de la Tissot Arena, Vincent Praplan, attaquant du CP Berne, admet « qu’il n’y avait pas d’émotions, pas de checks. C’était dur de se mettre dedans. L’ambiance, c’était à nous de la créer, sur le banc, en s’encourageant. Mais avec si peu de public, c’est vraiment bizarre, c’est triste… »