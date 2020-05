Sans les jeux ni les paris, les cafetiers boivent la tasse

Rédiger un nouveau commentaire

Papa william 18.05.2020 à 19:12

Pas de bol. Je me suis pris un bouillon de 160000 francs a cause de la chute de l 'économie. Je suis de tout coeur avec ce commençant. Mais comme dit un pote y'a toujours plus malheureux. Moi qui a fait tous les continents et qui a vu ce qui se passe pour les gens au niveau social et de tous les jours, boulot, nourriture, santé et bien franchement ont est bien en suisse et généralement en Europe. Bonne soirée a tous et que la chance soit avec vous. 🙏👍😃