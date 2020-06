Domodossola (I)

«Sans les touristes suisses, je peux rester à la maison»

Le marché hebdomadaire de la ville frontalière souffre de l’interdiction du tourisme d’achat. Les commerçants tirent la langue.

Ici, les commerçants sont unanimes: sans la clientèle suisse, les affaires ne marchent pas. «Je ne comprends pas cette mesure qui interdit le tourisme d’achat. C’est insensé que les gens puissent venir en Italie sans avoir le droit d’y acheter quoi que ce soit», déplore Maria Carmela Altieri, vendeuse d’habits. «Sans les clients suisses, j’ai meilleur temps de rester à la maison», observe-t-elle. «Ce sont les touristes qui nous font vivre», abonde Serigne Saliou, un commerçant sénégalais établi en Italie depuis vingt-huit ans. Les temps sont durs aussi pour les magasins de vêtements de marque du centre-ville. «Je compte les heures et les clients. Vivement le retour des Suisses», espère Antonio. Peu avant 13h, la pluie s’invite. Et douche les minces espoirs des vendeurs.

Gare quasi déserte

Dans les parkings, on ne voit que des voitures aux plaques italiennes… Et avec les restrictions des liaisons ferroviaires à cause du coronavirus, la gare a sombré dans une torpeur lugubre. On est bien loin de ces samedis où, par grappes, Alémaniques et Latins prenaient d’assaut la petite ville du Piémont.