Sans l’humour, Ilyes Djadel aurait été perdu

Avec son humour décapant et son sens inné de l’improvisation, Ilyes Djadel, 24 ans, présentera son spectacle, «Vrai», au Théâtre de la Madeleine à Genève, samedi 29 avril 2023. Le Français d’origine algérienne, qui a été la révélation du Marrakech du Rire en 2022, s’est confié sans détour sur ses débuts.

Pourquoi avoir intitulé votre spectacle «Vrai»?

Ma mère me l’a inspiré. Avant que je parte de Lille à Paris, elle m’a dit d’être toujours moi-même, d’être vrai. Et j’ai trouvé que c’était une belle manière de lui rendre hommage en appelant ce spectacle «Vrai» parce que cela me correspond bien. Tout ce que je raconte sur scène est vrai aussi: ma scolarité dans un lycée catholique, mon passage au Marrakech du Rire, mon arrivée incroyable dans le showbusiness.

En quoi votre arrivée dans le showbusiness a-t-elle été incroyable?

Parce que tout est parti d’une erreur. J’ai reçu un mail du Jamel Comedy Club, en 2021. Les organisateurs cherchaient un humoriste qui s’appelait Ilyes, sauf qu’ils se sont trompés et ils me l’ont envoyé à moi. J’ai saisi l’opportunité et j’y suis allé. C’est comme ça que tout a commencé. J’ai pu ensuite faire la première partie du Marrakech du Rire. Ce mail a tout changé pour moi.

Vous faites aussi beaucoup d’improvisation sur scène.

Oui, c’est mon point fort. J’adore faire participer les gens car ils ont l’impression de vivre un moment unique. J’aime bien les vanner, mais je ne leur manque jamais de respect. Ils ne se sentent donc pas blessés. Il n’y a jamais eu de problèmes car il n’y a rien de méchant. Tout est bienveillant. Et je ne dis jamais de gros mots car c’est un spectacle familial.

Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans l'humour?

Depuis tout petit, je regardais les spectacles de Gad Elmaleh, Jamel Debbouze et Kev Adams. Je me disais que je voulais faire comme eux plus tard. Je faisais des blagues à l’école. Un jour, ma prof de français, qui voyait que j’étais un peu turbulent en classe, m’a convoqué à la fin du cours pour me dire qu’elle m’avait inscrit pour une scène ouverte d’humour. On a écrit un sketch et on y est allés tous les deux. Le sketch était nul et les gens n’ont pas ri, mais je me suis senti à ma place.

Avez-vous eu une scolarité compliquée?

Oui, parce que je n’aimais pas rester assis car je suis hyperactif et je ne savais pas quelle formation faire. Je me serais débrouillé, mais, franchement, si je ne m’étais pas lancé dans l’humour, je me demande ce que je serais devenu. Je ne dirai pas que ça m’a sauvé, mais c’est bien tombé.

Vous avez aussi fait les premières parties de Kev Adams.