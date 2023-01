Neuchâtel: Sans l’intervention d’un privé, la Ville n’aurait pas récupéré son compte Insta

Ardeschir Dabaghchian, un entrepreneur du coin, a redonné le sourire à quelque 25’000 followers, ceux du compte Instagram de la Ville de Neuchâtel. C’est grâce à son intervention auprès d’un cadre de Meta, sur le réseau social Linkedin, que les accès du compte ont été rendus à son légitime propriétaire. Et ce, alors que le service communication de la bourgade avait déjà perdu espoir de remettre la main dessus, au point de créer un nouveau profil. Le compte avait été hacké fin août 2022, et tant les tentatives de la Ville que celles de la police neuchâteloise pour récupérer les accès étaient restées sans effet. «On n’a jamais eu de nouvelles de Meta», a confirmé Françoise Künzi, cheffe de l'information et de la communication de la Ville.

Un privé plus efficace que les institutions

Cette affaire rondement menée par un privé questionne quant à l’efficacité des mesures mises en place par l’administration communale et la police cantonale. La plainte déposée par la Ville est certes toutefois encore activée. «La police a adressé une requête de données à Meta, pour obtenir les traces numériques permettant d’identifier les auteurs de cette action. D’autres requêtes ont été transmises à d’autres fournisseurs tels que Google et WhatsApp, dans l’optique d’identifier les auteurs. Les investigations demeurent en cours», détaille le service de communication de la police neuchâteloise.

Celui par qui la solution est arrivée n’a pourtant pas le profil d’un faiseur de miracles. Il s’est contenté de frapper à la bonne porte numérique: «Lorsque j'ai appris que la situation se compliquait pour la récupération de la page, j'ai contacté le service via la nouvelle page et ils m'ont informé qu'ils perdaient espoir en raison de l'absence de réponse de Meta. Je leur ai proposé de regarder à travers mon réseau et essayer d'avoir un contact bien placé chez eux. J'ai finalement pu atteindre une personne avec la position nécessaire pour faire bouger les choses.» Et tout s’est alors rapidement et favorablement enchaîné.