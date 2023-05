Attentat en Tunisie: La rapidité des forces de sécurité saluée

Les autorités tunisiennes tentent, mercredi, d’élucider les circonstances d’une attaque menée par un gendarme ayant tué trois de ses collègues et deux fidèles devant une synagogue sur l’île de Djerba, pendant le pèlerinage juif annuel, avant d’être abattu. La synagogue de la Ghriba, la plus ancienne d’Afrique, avait déjà été visée en 2002 par un attentat suicide au camion piégé, qui avait fait 21 morts.

Deux fidèles, un Tunisien et un Franco-Tunisien, ont été tués devant la synagogue et quatre autres ont été blessés et évacués vers un hôpital. Six gendarmes ont également été blessés, deux d’entre eux succombant à leurs blessures.