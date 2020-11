Formule 1 : «Sans lui, je ne serais pas en état de vous parler»

Victime d’un spectaculaire accident au GP de Bahreïn, le pilote genevois Romain Grosjean a rassuré ses fans et pointé l’importance du Halo.

Romain Grosjean est miraculeusement sorti sain et sauf, sinon des brûlures sur le dos des mains, de l'incendie de sa monoplace après un accident impressionnant, qui a ému aussi bien les autres pilotes que les téléspectateurs.

Avant de poursuivre, sous la forme d’un mea culpa: «Je n’étais pas pour le Halo (ndlr: appendice peu esthétique qui protège le cockpit) au début, mais sans lui je ne serais pas en état de vous parler. J’espère bientôt pouvoir de nouveau utiliser mes mains pour vous écrire des messages et vous tenir au courant de ma convalescence.»

Sa Haas avait quitté la piste à cause d'un accrochage juste après le départ de la course, avant d’être coupée en deux et de prendre feu après avoir heurté à 220 km/h les barrières de sécurité à la sortie du virage 3.