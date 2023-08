12-13 août: Sans lune et sans lumière, les étoiles seront les stars samedi soir

Les Perséides, une pluie d’étoiles filantes, illuminent nos soirées d’été chaque année. Cette année, le flux de météores, qu’on nomme aussi larme de Laurent, en clin d’œil au 10 août, jour de fête de la Saint-Laurent, aura lieu du 17 juillet au 24 août. L’apogée de cet éblouissant spectacle aura lieu entre le 12 et le 14 août, entre 22 h et 2 h. En théorie, il serait possible d’observer jusqu’à 100 étoiles filantes par heure, cependant MeteoNews précise: «Chez nous, 20 à 40 étoiles filantes par heure sont en tout cas bien plus réalistes que les 100 théoriques.»