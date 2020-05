Kylie Jenner

Sans maquillage, la starlette n'est pas la même

Des clichés volés de Kylie Jenner au naturel font le buzz sur les réseaux sociaux.

Avec plus de 170 millions d'abonnés sur Instagram, l'Américaine de 22 ans figure parmi les influenceuses les plus suivies au monde.

Peut-être a-t-elle pensé que les paparazzi joueraient le jeu du #StayAtHome. Mal lui en a pris. Dimanche 19 avril 2020, Kylie Jenner est sortie de chez elle en survêtements, pieds nus, paquet de chips sous le bras, et surtout sans maquillage. Les clichés de la soeur de Kim Kardashian au naturel pris dans les rues de Beverly Hills ont fait surface quelques jours plus tard sur la Toile. Chose qui n'a pas manqué de passionner les internautes, lesquels se sont déchaînés dans leurs commentaires et leurs montages photos.