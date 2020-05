Sans masque à l’hôpital, Mike Pence s’attire les foudres

Le vice-président américain Mike Pence a refusé mardi de porter un masque sanitaire lors d'une visite dans un hôpital, au mépris des règles de cet établissement, s'attirant ainsi de nombreuses critiques en pleine pandémie de coronavirus.

Le vice-président américain Mike Pence, qui rendait visite au personnel hospitalier et à des malades, a fait sensation mardi en s’y présentant sans masque de protection. Or, selon le règlement de la Mayo Clinic, un célèbre hôpital du Minnesota, «tous les patients, visiteurs et membres du personnel doivent porter un masque (...) pour se prémunir contre la transmission du Covid-19».