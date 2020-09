Contacté, Ikea rappelle que la protection des employés et des clients est la plus haute priorité. «Nous ne pouvons pas différencier une attestation médicale réelle d’une attestation achetée sur le Net», justifie la chaîne de magasins. Celle-ci rappelle que cette règle est appliquée dans tous les endroits où le port du masque est obligatoire, soit à Dietlikon (ZH), Aubonne (VD) et Vernier (GE).

Faux certifs, vrais certifs

Il n’y a pas seulement les faux certificats, dont un business semble démarrer sur internet. Il y a aussi les certificats bien réels, signés par des médecins, mais qui ont des origines peut-être plus idéologiques que médicales. Dimanche, la «NZZ am Sonntag» relevait que les autorités de plusieurs cantons alémaniques avaient lancé des procédures de surveillance contre des médecins généralistes. Ceux-ci avaient publiquement pris position contre les obligations de port du masque dans certains lieux et sont suspectés de signer abondamment des certificats médicaux pour dispenser des patients du port du masque, même si ceux-ci, plus que d’encourir de réels dangers sanitaires, souffrent peut-être d’une simple gêne.