Vaud

Sans note, la motivation en classe est en chute libre

Profs et élèves sont unanimes: la remise en selle est délicate dans les écoles, surtout en secondaire.

Servir de «bouche-trou»: c’est la désagréable impression de nombreux enseignants et élèves vaudois, deux semaines après la reprise des cours présentiels à l’école obligatoire. La question du sens de ce retour en classe est omniprésente, en particulier en 11e et dernière année. La faute à l’absence de toute épreuve d’évaluation notée. «Moi, pour que je travaille, il faut qu’il y ait un test, avoue sans détour Anna*, écolière de 11e dans le Nord vaudois. Là, on est en mode détente, sans pression. Selon la branche, le rythme varie beaucoup. L'absence de note n’est pas très motivante, mais travailler par demi-classe offre un côté plus efficace.» Dans le corps enseignant règne également une certaine résignation. «Il ne faut pas se leurrer, on fait du gardiennage pour que les parents puissent aller travailler et participer à la reprise économique, image Denis*, enseignant dans la Broye. Cela a peut-être du sens en primaire, mais en secondaire, ils peuvent rester seuls à la maison…»