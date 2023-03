Afrique du Sud : «Sans nous, il y aurait un paquet d’accidents ici»

À Johannesburg, quand l’électricité est coupée, les feux de circulation s’éteignent d’un coup. De jeunes hommes surgissent de nulle part, en gilet jaune, et s’invitent au milieu des plus gros carrefours, agitant les bras pour diriger la circulation. Cette scène n’est pas inhabituelle dans la plus grande agglomération sud-africaine, frappée depuis des mois par des délestages record, jusqu’à douze heures par jour. Parfois le feu rouge clignote, le plus souvent il est complètement éteint.