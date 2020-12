Élections : Sans l’opposition, des législatives sans surprise au Venezuela

L’Assemblée nationale, seule institution qui manque à Nicolás Maduro, devrait être acquise par le parti chaviste au pouvoir dimanche.

Quelque 14’000 candidats désignés par 107 partis sont en lice pour s’emparer des 277 sièges soumis au suffrage de 20,7 millions d’électeurs auxquels l’opposition a demandé de «rester à la maison». Cette élection se déroule dans un pays qui traverse une profonde crise politique et économique, étouffé par une inflation galopante, paralysé dans d’interminables files d’attente pour faire le plein d’essence, fatigué du manque d’approvisionnement en eau et en gaz, et excédé par les brutales coupures de courant.