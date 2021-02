Alors que les feux bleus et la sirène étaient enclenchés, le conducteur du véhicule en fuite a refusé d’obtempérer. A la hauteur de Fribourg sud, il a heurté la voiture de police à l’arrière et a poursuivi son échappée en direction de Berne. Plusieurs patrouilles de police engagées et distancées ont suivi le fuyard qui circulait dangereusement et à haute vitesse.