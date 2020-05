Sans permis, il vole un van pour y cacher ses larcins

L'espace commentaires a été déactivé

TAGADA 18.05.2020 à 09:16

Comme il ne s'agit pas d'un retraité, séparé, ex-policier, Suisse, on ne saura ni sa nationalité, ni sa situation familiale, ni sa profession, par contre c'est un homme et cela est mentionné. J'ai comme l'impression que certains profils sont noircis dans la presses et d'autres pas. Bizarre non ?