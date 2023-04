Canton de berne: Sans permis valable, il embarque 4 ados dans une course-poursuite

Une patrouille de la police cantonale bernoise a voulu contrôler une voiture dans la région de Berne dimanche soir vers 23 h 30. Le conducteur du véhicule ne s’est pas plié aux demandes des agents et a fui en empruntant l’autoroute A6 à Schönbühl avant d’en sortir au Wankdorf. D’autres patrouilles ont été appelées en renfort.

Un peu plus tard, le fuyard a accroché une voiture de police qui tentait de l’intercepter. Il a finalement pu être stoppé à l’entrée de l’A6 en direction de Thoune. Le conducteur s’est exécuté «sous la menace d’une arme», précise la police. Le conducteur de 18 ans a été arrêté provisoirement, les quatre passagers âgés de 14 à 16 ans ont été relâchés après un passage au poste.

Pendant la course-poursuite, le fugitif a commis plusieurs infractions au code de la route. Il est reproché au conducteur d’avoir pris le volant sous l’influence de drogues et sans permis valable. Une patrouille a observé que des objets avaient été jetés par la fenêtre du véhicule. Une recherche ultérieure a révélé qu’il s’agissait de plusieurs petits sachets contenant du haschisch et de la marijuana. De l’herbe a aussi été saisie dans la voiture. En plus, les plaques d’immatriculation de la voiture étaient volées.