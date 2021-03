Mais quels pesticides?

L’argument du chlorothalonil et des 50 baignoires d’eau potable ne vont pas convaincre ceux qui ont lancé l’initiative, et qui ont démarré leur campagne lundi. «Un million de personnes consomment actuellement de l'eau potable contaminée par des pesticides, dont la valeur dépasse jusqu'à 20 fois la limite maximale autorisée», ont-ils dit dans un communiqué de presse. Ils mentionnent, eux, le nitrate, qui, même au-dessous des valeurs limite, augmente les risques de cancer. Les initiants relèvent que ce sont chaque année 3,5 milliards de subventions «issues de nos impôts» qui sont distribués aux exploitations. «Au lieu de continuer à financer les dommages causés à l'environnement, au climat et à l'eau, l'argent des contribuables devrait soutenir une agriculture durable sans pesticides», disent-ils.