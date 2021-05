Cyclisme - Sans pneus, ce vélo coûte «entre 10’000 et 15’000 balles»

Mauro Tognella, un des mécaniciens de l’équipe Swiss Cycling, nous a présenté la machine de Claudio Imhof. Le pistard est parmi les «grosses cuisses» du peloton et il avait forcément un vélo de pointe, pour s’attaquer au dernier contre-la-montre du Tour de Romandie, dimanche, à Fribourg. Un ustensile qui vaut son pesant de cacahuètes. Entre 10’000 et 15’000 francs de base et rien que la roue arrière vaut environ 2500 francs!